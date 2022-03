Die Mutter eines taktischen Fouls: Braunschweigs Jannis Nikolaou gegen Osnabrücks Sven Köhler FOTO: Helmut Kemme Simakala unter den Möglichkeiten Einzelkritik zum 1:1 des VfL Osnabrück gegen Braunschweig: Heider geht voran und | 26.03.2022, 19:45 Uhr Von Stefan Alberti Benjamin Kraus | 26.03.2022, 19:45 Uhr

Kämpferisch haben die Fußballer des VfL Osnabrück alles gegeben beim 1:1 gegen Eintracht Braunschweig - das honorierten auch die 12881 Zuschauer als Rekordbesuch in dieser Drittliga-Spielzeit an der Bremer Brücke. Warum reichte es dennoch nicht zum Sieg? Einige Ansätze hier in der Einzelkritik.