Ließen sich feiern: Die Fußballer des VfL Osnabrück FOTO: Helmut Kemme up-down up-down VfL Osnabrück gewinnt Auftaktspiel Einzelkritik zum 1:0-Sieg des VfL Osnabrück: Alle intensiv auf Level Von Benjamin Kraus | 24.07.2022, 08:38 Uhr

Sie waren direkt drin in den Zweikämpfen und holten sich so die Sicherheit für einen auch spielerisch guten Auftritt beim 1:0-Sieg gegen den MSV Duisburg: Die Fußballer des VfL Osnabrück, hier in der Einzelkritik.