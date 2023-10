Einzelkritik nach Niederlage gegen SVWW Comeback von Beermann als Lichtblick beim 0:2 des VfL Osnabrück gegen Wiesbaden und | 22.10.2023, 07:30 Uhr Von Susanne Fetter Jacob Alschner | 22.10.2023, 07:30 Uhr Gewohnt stark in der Luft: VfL Osnabrücks Innenverteidiger Timo Beermann bei seinem Comeback gegen den SV Wehen Wiesbaden. Foto: Helmut Kmme up-down up-down

Der VfL Osnabrück hat beim 0:2 gegen den SV Wehen Wiesbaden eine bittere Niederlage im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Nur wenige Spieler konnten in der Partie an der Bremer Brücke an die Form der vergangenen Spiele anknüpfen. Ein Lichtblick war die Rückkehr des Kapitäns Timo Beermann.