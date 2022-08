Chance verpasst: Ba-Muaka Simakala rutscht am langen Pfosten am verunglückten Ball von Robert Tesche vorbei FOTO: Helmut Kemme up-down up-down Lichtblick Gyamfi Einzelkritik zum 0:1 gegen Ingolstadt: Zu wenig vom VfL Osnabrück Von Benjamin Kraus | 11.08.2022, 18:30 Uhr

Selten hat eine Mannschaft an der Bremer Brücke in Sachen Abgezocktheit und in den Luftduellen so dominiert wie der FC Ingolstadt am Mittwochabend beim VfL Osnabrück. Die Einzelkritik.