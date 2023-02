3. Liga - 22/23 - VfL Osnabrück - FC Erzgebirge Aue Foto: osnapix / Titgemeyer up-down up-down Einzelkritik zum 3:1-Sieg des VfL VfL Osnabrück: Lukas Kunze ist gegen Aue der Mann des Spiels Von Susanne Fetter | 05.02.2023, 12:17 Uhr

Sechster Sieg in Folge: Der VfL Osnabrück hat beim 3:1 gegen dem FC Erzgebirge seine Erfolgsserie in der 3. Fußball-Liga weiter ausgebaut - auch dank einer guten Mannschaftsleistung. Einer stach an diesem Samstag aber besonders hervor: Lukas Kunze. Die Spieler des VfL in der Einzelkritik: