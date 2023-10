VfL-Einzelkritik zum 1:1 in Düsseldorf Garanten des Punktgewinns: Wiemanns Comeback und Engelhardts Torserie und | 08.10.2023, 12:32 Uhr Von Benjamin Kraus Harald Pistorius | 08.10.2023, 12:32 Uhr Mit den 4500 Fans in Düsseldorf freuten sich die Mannschaft nach dem Schlusspfiff über den Punkt und die positive Nachricht aus dem Krankenhaus. Foto: Imago/Kolbert-Press/Marc Niemeyer up-down up-down

Zweiter Auswärtszähler (nach dem 1:1 in Paderborn), drittes Spiel in Folge ungeschlagen (fünf Punkte seit dem 0:7 in Hannover) und zum dritten Mal nach einem Rückstand gepunktet: Dem VfL Osnabrück tut das 1:1 bei Fortuna Düsseldorf gut. Warum der Punktgewinn verdient ist und wer besonderen Anteil daran hatte, lesen Sie hier.