Damit sollte und wollte er das Publikum mitreißen und sportlich so viel wie möglich erreichen. Nach knapp einem Drittel der Saison darf man sagen: Plan übererfüllt. Wollitz vermittelt Jungen wie Alten, Neuen wie Übriggebliebenen, Eigengewächsen wie Transferspielern seine Leidenschaft, seine Hingabe und seine Auffassung von modernem Fußball.

Wie der aussieht, zeigte sich in Rostock. Eine mutige, aber durchdachte und auf den Gegner ausgerichtete Aufstellung, die alle überraschte: Beermann (erstmals seit dem 10. April in der Startelf) stand neben Pisot in der Innenverteidigung, Grimaldi zum ersten Mal in der Anfangsformation, dafür waren Spielmacher Daniel Nagy undSimon Zoller zunächst draußen.

Am Donnerstagvormittag hatte Wollitz anstelle einer Analyse des Darmstadt-Spiels mit Trainerteam und Mannschaft den Plan für Rostock entwickelt. „Alle wussten früh Bescheid, um was es mir ging: der Rostocker Kopfballstärke und ihrer Härte etwas entgegenzusetzen. Und klarzumachen, dass wir wechseln müssen, um Spielern wie Daniel und Simon, die viel investiert haben, eine Pause zu geben und sie bei Bedarf zu bringen“, sagte Wollitz.

Der Plan ging auf: Beermann ließ dem zuletzt erfolgreichen 1,98-Meter-Mann-Smetana kaum einen Stich, Staffeldt hielt die rechte Seite dicht. Im Mittelfeld leisteten Neumann und Costa als Doppel-Sechs ein großes Pensum, Grimaldi ließ einer schwachen ersten Halbzeit ein Tor und einen Assist folgen. Und mit Nagy (und später Zoller) kamen Tempo und Präzision ins Steilspiel.

In der ersten Halbzeit hatte sich der VfL zwar dem wachsenden Rostocker Druck gut entgegengestemmt und nur zwei Chancen zugelassen, bei denen Riemann seine Klasse zeigte. Doch kaum einmal gelang die Entlastung durch schnelles Spiel nach vorn.