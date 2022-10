Im Stadion-Inenraum in Bayreuth bekam man wenig mit von den Vorfällen. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Erste Konsequenz aus Bayreuth-Vorfällen Dynamo Dresden: Auswärtstickets nur noch für Vereinsmitglieder Von dpa | 05.10.2022, 20:46 Uhr

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden zieht Konsequenzen aus den gewalttätigen Vorfällen beim Auswärtsspiel in Bayreuth am vergangenen Wochenende. Für die kommenden Gastspiele der SGD sollen Eintrittskarten nur noch an registrierte Vereinsmitglieder verkauft werden.