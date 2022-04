Aus dem Weg: Ba Muaka Simakala und VfL-Kollegen müssen Sandrino-Braun-Schumacher und Co. bekämpfen. FOTO: Foto: imago/pmk U19 braucht alle Talente zum Showdown Dünner Kader: VfL Osnabrück bei SC Freiburgs U23 auch ohne Wooten Von Benjamin Kraus | 29.04.2022, 19:40 Uhr

Die Aufstiegschance in die 2. Bundesliga ist nur noch minimal, dennoch stehen die Fußballer des VfL Osnabrück vor einem wegweisenden Wochenende: Die Drittliga-Profis wollen bei der U23 des SC Freiburg (14 Uhr/ Dreisamstadion) mit einem Sieg mindestens die Chance auf den Einzug in den DFB-Pokal wahren. Und die U19 kämpft im finalen Duell gegen den FC St. Pauli um den Klassenerhalt in der Bundesliga.