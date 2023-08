Am Dienstagnachmittag alle auf dem Platz (v.l.): Lars Kehl, Tobias Schweinsteiger, Niklas Wiemann und Robert Tesche. Foto: Helmut Kemme up-down up-down 26 Fußballer beim Training dabei Doppelschicht am Dienstag: VfL Osnabrück mit Vollgas Richtung Paderborn Von Benjamin Kraus | 01.08.2023, 18:23 Uhr

In annähernd voller Kaderstärke nimmt der VfL Osnabrück die Vorbereitung auf das Zweitligaspiel an diesem Freitag beim SC Paderborn in Angriff: Bei der Doppelschicht an diesem Dienstag waren fast alle verfügbaren Kaderspieler komplett mit an Bord.