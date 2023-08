Vor dem Pokalspiel an der Bremer Brücke Diese sieben ExProfis des 1. FC Köln wurden später Trainer des VfL Osnabrück Von Harald Pistorius | 14.08.2023, 14:15 Uhr Den Schlusspunkt seiner schillernden Laufbahn setzte Claus-Dieter Wollitz beim 1. FC Köln. Foto: www.imago-images.de up-down up-down

Erst zum vierten Mal treffen an diesem Montag (20.45, live in der ARD und bei Sky) der VfL Osnabrück und der 1. FC Köln. Doch das Pokalduell liefert Erinnerungen an viele personelle Überschneidungen - 16 Fußballer spielten für beide Klub - und diese sieben ehemaligen Profis des FC wurden nach ihrer aktiven Laufbahn Trainer an der Bremer Brücke.