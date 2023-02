Das Ritual nach jedem Sieg des VfL Osnabrück: Ein Mannschaftsfoto vor den eigenen Fans wird in der Teamkabine auf der Illoshöhe an die Wand gehängt. Foto: osnapix up-down up-down Noch zwei Erfolge fehlen zum Vereinsrekord VfL Osnabrück: Die Serien-Sieger und ihre legendären Vorgänger Von Harald Pistorius | 06.02.2023, 20:53 Uhr

Sechs Siege am Stück - das ist in der Geschichte des VfL Osnabrück eine Seltenheit. Sechs Siege oder mehr am Stück - das schafften seit 1947 nur sieben Mannschaften - einer gelang das Kunststück sogar zweimal in einer Saison. Und fast immer endete die Spielzeit für die Seriensieger mit einem großen Erfolg...