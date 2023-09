Sonntag, 13.30 Uhr, Bremer Brücke VfL Osnabrück will Galligkeit des 1. FC Kaiserslautern aus dem Spiel nehmen Von Benjamin Kraus | 30.09.2023, 15:03 Uhr Das letzte Duell an der Bremer Brücke gegen den 1. FC Kaiserslautern verlor der VfL Osnabrück um Timo Beermann im Frühjahr 2022 unter Trainer Daniel Scherning mit 0:1 gegen die Pfälzer um Kevin Kraus. Archivfoto: Helmut Kemme up-down up-down

Der Countdown läuft - und der zweite Heimsieg der Saison in der 2. Bundesliga ist im Visier bei den Fußballprofis des VfL Osnabrück. Mit einem Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern an diesem Sonntag vor ausverkauftem Haus an der Bremer Brücke (13.30 Uhr) könnten die Lila-Weißen die Rote Laterne in der Tabelle weiterreichen.