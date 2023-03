Volltreffer gegen den VfB Oldenburg: Das Derby am 13. September 1980 gewann der VfL in der 2. Liga Nord mit 4:1 - dieser Treffer von Nils Tune Hansen wurde allerdings wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Foto: NOZ-Archiv/Peter Allen up-down up-down VfB nach 24 Jahren wieder zu Gast Das Dutzend war voll: Osnabrücks Rekordsieg gegen Oldenburg Von Harald Pistorius | 08.03.2023, 11:01 Uhr

Die Pause war lang: Erstmals seit dem 12. November 1999 kommt der VfB Oldenburg zu einem Ligaspiel an die Bremer Brücke. In den Jahrzehnten zuvor waren sich die Weser-Ems-Rivalen regelmäßig begegnet - in 28 Partien in Osnabrück gab es turbulente Spiele, eine böse Blamage und den höchsten Sieg der VfL-Geschichte.