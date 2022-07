Seit vier Jahren Trainer in Elversberg: Ex-Profi Horst Steffen. FOTO: imago images/Jan Huebner up-down up-down Serie „Die Gegner des VfL Osnabrück“ SV Elversberg: Vater und Sohn führen Verein und Hauptsponsor Von Sandra Bertrand | 12.07.2022, 17:08 Uhr

Seit 2013/14, der bislang einzigen Saison in der 3. Liga, kämpfte der saarländische Club SV Elversberg Jahr für Jahr um die Rückkehr, scheiterte entweder im Titelrennen oder in der Relegation. Umso größer ist die Freude über das Comeback – ebenso wie der Ehrgeiz, sich in der Liga zu etablieren.