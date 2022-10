Den höchsten Sieg seit dem 6:1 gegen den Chemnitzer FC im November 2018 feierte der VfL Osnabrück gegen den SV Waldhof Mannheim. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Einzelkritik zum 5:0 gegen Waldhof Mannheim Warum es den „Mann des Tages“ beim VfL Osnabrück diesmal zweimal gibt und | 02.10.2022, 15:49 Uhr Von Stefan Alberti Harald Pistorius | 02.10.2022, 15:49 Uhr

Höchster Saisonsieg, beste Saisonleistung: Auch der Platzregen in der Halbzeitpause konnte den VfL Osnabrück beim spektakulären 5:0-Heimsieg (3:0) nicht aus dem Konzept bringen - die Mannschaft spielte sich gegen die auswärts weiter sieglosen Mannheimer in einen Rausch aus Spielfreude und Torhunger. Aus gegebenem Anlass haben wir uns entschieden, diesmal zwei Spieler bei unserer Einzelkritik in der Rubrik „Mann des Tages“ zu küren.