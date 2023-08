Erinnerungen an Spiele gegen den 1. FC Nürnberg Als FCN-Co-Trainer Tobias Schweinsteiger den VfL Osnabrück auszählte Von Harald Pistorius | 17.08.2023, 19:22 Uhr Optimistisch schon vor dem Spiel? Tobias Schweinsteiger als Co-Trainer des 1. FC Nürnberg am 23. November 2020 vor dem 4:1-Sieg an der Bremer Brücke; rechts FCN-Chefcoach Robert Klauß. Foto: imago images/Zink up-down up-down

Zehn Duelle in der 2. Bundesliga, vier Begegnungen im Pokal - aber nur zwei Siege für den VfL Osnabrück. Seit dem ersten Duell am 8. Januar 1977 gab es für die Lila-Weißen gegen den 1. FC Nürnberg nicht viel zu holen. Erinnerungen vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) an der Bremer Brücke.