Volles Haus zum Auftakt der 2. Bundesliga: Auch zum Pokalspiel des TuS Bersenbrück wird die Bremer Brücke ausverkauft sein. Foto: osnapix / Titgemeyer up-down up-down 800 Tickets für „neutrale Fans“ Weitere Tickets für DFB-Pokalspiel des TuS Bersenbrück gegen Gladbach an der Bremer Brücke freigegeben Von Susanne Fetter | 31.07.2023, 14:10 Uhr

Am 11. August empfängt der TuS Bersenbrück um 18 Uhr Bundesligist Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal an der Bremer Brücke. In einer ersten Welle des Ticketverkaufs wurde der Fußball-Oberligist förmlich überrannt. Ab 15 Uhr werden an diesem Montag nun noch einmal knapp 800 Eintrittskarten freigeschaltet.