Vor Pokalspiel gegen 1. FC Köln Steffen Baumgart: Vorfreude auf die Brücke, Respekt vor dem VfL Osnabrück Von Martin Sauerborn | 12.08.2023, 08:00 Uhr Viel Lob für den VfL und Vorfreude auf die Bremer Brücke: Steffen Baumgart, der mit dem 1. FC Köln in die dritte Saison geht, am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel.

Steffen Baumgart braucht keinen Anlauf, um sein wesentliches Gefühl vor dem Auftakt in die Fußball-Saison 2023/24 zum Ausdruck zu bringen: „Falls mich jemand fragen will, ich freue mich drauf“, sagte der Coach des 1. FC Köln vor dem DFB-Pokalspiel am Montag (20.45 Uhr/ARD) beim Zweitligisten VfL Osnabrück.