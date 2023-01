Gruppenfoto vor der Fankurve: So feierte die Mannschaft des VfL Osnabrück nach dem 3:0 in Meppen. Foto: Helmut Kemme up-down up-down VfL Osnabrück: Das Ritual wurde beim 3:0 in Meppen geboren Bei Sieg: Teamfoto vor der Fan-Kurve - Motivation an der Kabinenwand Von Harald Pistorius | 31.01.2023, 08:00 Uhr

An diesem Dienstag wird in der Kabine des VfL Osnabrück ein Mannschaftsbild aufgehängt - es ist das vierte Motiv dieser Art mit dem jubelnden Team, fotografiert vor der Ostkurve bzw. der Fankurve in fremden Stadien. Was steckt hinter diesem Ritual? Und welcher Spieler wird es diesmal aufhängen?