Von Harald Pistorius | 26.02.2022, 08:36 Uhr

Es ist ein Festtag für die Fußball-Region: Passend zum Weser-Ems-Derby sind in Meppen knapp 10000 Zuschauer zugelassen, fast 1000 Osnabrücker begleiten den VfL an diesem Samstag in die Hänsch-Arena. Doch der Schatten des Krieges fällt auch nach Meppen. Warum das so sein muss und warum man sich trotzdem auf das Derby freuen darf, hat VfL-Trainer Daniel Scherning eindrucksvoll erklärt.