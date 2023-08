Vor DFB-Pokal-Spiel gegen 1. FC Köln VfL Osnabrück: Gute Stimmung beim Training trotz Regenguss Von Susanne Fetter | 12.08.2023, 18:26 Uhr Da schien noch die Sonne: Bei der Einheit am Donnerstag gab Trainer Tobias Schweinsteiger vor dem Spiel gegen den FC Köln Anweisungen an sein Team. Foto: Helmut Kemme up-down up-down

An diesem Montag empfängt der VfL Osnabrück den 1. FC Köln in der ersten Runde des DFB-Pokals. Trainer Tobias Schweinsteiger schnupperte am Freitagabend beim Spiel des TuS Bersenbrück gegen Borussia Mönchengladbach schon einmal ein wenig Pokalluft an der Bremer Brücke - in ungewohnter Rolle.