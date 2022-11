Mit Bannern wie diesem auf der Nordtribüne protestierten Fans des VfL Osnabrück gegen die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Protest von Fans und Verein VfL-Präsident Elixmann: Wir lehnen die WM in Katar ab , Benjamin Kraus und | 09.11.2022, 20:07 Uhr Von Malte Goltsche Johannes Kapitza | 09.11.2022, 20:07 Uhr

Die am 20. November beginnende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar erntet weiter scharfe Kritik – auch vom VfL Osnabrück und dessen Fans. Verein und Anhänger nutzten das Drittliga-Heimspiel gegen den SC Verl am Mittwochabend, um sich deutlich vom WM-Gastgeber und dem Weltverband FIFA zu distanzieren.