Mehr als ein Slogan: Wo das Herz schlägt. Die Bremer Brücke ist das räumliche und ideelle Zentrum des VfL Osnabrück. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Ein Jahresrückblick, in dem es mal nicht um Tore und Resultate geht Der VfL Osnabrück 2022/23: Viel mehr als nur Fußball Von Harald Pistorius | 31.12.2022, 14:43 Uhr

Platz 10 in der 3. Liga, Platz 5 in der Zuschauertabelle. Knapp 13000 Besucher im Schnitt bei jedem Heimspiel, zum Test gegen Schalke kamen 12524. Reporter, Spieler, Trainer, Zuschauer – alle lieben die Bremer Brücke, genießen die Atmosphäre in der engen Kampfbahn mitten in der Stadt. Und die Mannschaft bekommt Zuspruch, auch wenn sie einem Rückstand hinterherläuft oder verliert. Was ist da eigentlich los?