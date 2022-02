3. Liga - 21/22 - SV Meppen - VfL Osnabrück FOTO: osnapix / Titgemeyer „Kopf, linker Fuß, rechter Fuß“ VfL-Profi Beermann und sein „Plan C“ gegen Meppen und | 28.02.2022, 06:30 Uhr Von Susanne Fetter Benjamin Kraus | 28.02.2022, 06:30 Uhr

Innenverteidiger Timo Beermann erzielte beim 1:0-Sieg des VfL Osnabrück am Samstag beim SV Meppen in der 3. Fußball-Liga sein erstes Saisontor. Ausgerechnet mit dem rechten Fuß. Geplant war das so nicht.