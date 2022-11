Endlich den Schwung mitnehmen: Erik Engelhardt traf gegen Halle im zweiten Spiel in Folge und feierte danach mit den Teamkollegen das Tor zum 3:2. Foto: osnapix up-down up-down Gyamfi trainiert individuell VfL Osnabrück in Zwickau: erstmals zwei Siege in Folge? und | 05.11.2022, 06:30 Uhr | Update vor 32 Min. Von Susanne Fetter Benjamin Kraus | 05.11.2022, 06:30 Uhr | Update vor 32 Min.

An diesem Sonntag tritt der VfL Osnabrück beim FSV Zwickau an. Auf der Sehnsucht nach Stabilität wollen die Lila-Weißen in dieser Saison in der 3. Fußball-Liga zum ersten Mal zwei Siege in Serie einfahren und den ersten Auswärtserfolg feiern.