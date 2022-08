3. LIga - 22/23 - SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück FOTO: osnapix / Titgemeyer up-down up-down Nach zwei Niederlagen in Folge, Osnabrück mit 1:1 beim SVWW Endlich wieder ein Tor: VfL holt unter Danneberg Punkt in Wiesbaden und | 20.08.2022, 16:02 Uhr Von Susanne Fetter Stefan Alberti | 20.08.2022, 16:02 Uhr

Mit einem Tor kurz vor Schluss hat der VfL den kleinen Abwärtstrend in der 3. Fußball-Liga gestoppt. Unter Tim Danneberg, der nach dem Weggang von Daniel Scherning zu Arminia Bielefeld als Cheftrainer agierte, gelang den Lila-Weißen zum ersten mal nach zwei Niederlagen in Folge wieder ein Tor und ein Punktgewinn beim SV Wehen Wiesbaden. Ba-Muaka Simakala erlöste den VfL in der 84. Minute und traf zum 1:1.