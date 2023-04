Musste am Donnerstag das Training vorzeitig beenden: Maxwell Gyamfi. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Vor Spiel beim Halleschen FC Nur eine kurze Schrecksekunde: Gyamfi muss Training des VfL Osnabrück abbrechen Von Malte Messmann und Susanne Fetter | 20.04.2023, 16:01 Uhr

Am Freitagabend tritt der VfL Osnabrück zum Auswärtsspiel beim Halleschen FC an. Vor der Fahrt dorthin trainierte der Fußball-Drittligist an der Illoshöhe. Innenverteidiger Maxwell Gyamfi musste die Einheit am Donnerstag vorzeitig abbrechen.