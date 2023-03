Enges Spiel: Hier duellieren sich Osnabrücks Robert Tesche (rechts) und Freiburgs Robert Wagner. Foto: osnapix up-down up-down Niemann trifft endlich 1:1 im Top-Spiel: Der Aufstiegskampf wird für den VfL Osnabrück zum Thriller und | 18.03.2023, 16:09 Uhr Von Stefan Alberti Benjamin Kraus | 18.03.2023, 16:09 Uhr

Was für ein Spiel. Die VfL-Anhänger wussten nach dem Schlusspfiff nicht, ob sie sich freuen oder ärgern sollten. Die Osnabrücker hatten noch in der letzten Sekunde dieser packenden Partie durch Felix Higl die große Chance zum Siegtreffer gegen die U23 des SC Freiburg. Am Ende stand es 1:1 - und der Aufstiegskampf entwickelt sich weiter zu einem Thriller.