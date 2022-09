Osnabrueck, Deutschland, 31.08.2022: Trainer Tobias Schweinsteiger (VfL Osnabrueck) gestikuliert bei der Trainingseinhe Foto: imago/Nico Paetzel up-down up-down Trapp fehlt beim Training VfL Osnabrück: Standards üben für Oldenburg Von Susanne Fetter | 01.09.2022, 15:14 Uhr

Seit Dienstag ist Tobias Schweinsteiger Trainer des VfL Osnabrück. An diesem Donnerstag stand eine Einheit an der Illoshöhe an. Der Schwerpunkt dabei lag zwei Tage vor der Partie beim VfB Oldenburg auf den Standards.