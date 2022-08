3. LIga - 22/23 - SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück FOTO: osnapix / Titgemeyer up-down up-down Sportdirektor zur Trainersuche VfL-Profi Köhler: Brauchen Trainer, der uns Rückhalt gibt und | 21.08.2022, 21:04 Uhr Von Susanne Fetter Stefan Alberti | 21.08.2022, 21:04 Uhr

„Ein Punkt“, sagte Markus Kauczinski, lächelte und schaute in Richtung von Tim Danneberg: „Man kann schlechter als Cheftrainer starten.“ Für den 36-Jährigen war es der erste Auftritt an der Linie. Vorbereitet darauf war er nicht. Der Fußballlehrer ist irgendwann das Ziel. Vorher aber arbeitet Danneberg an seiner A-Lizenz, wo genau in dieser Woche einige wichtige Dinge anstehen.