Intensives Trainingsspiel beim VfL Osnabrück.: Marc Heider zieht ab, bevor Davide Itter und Kevin Wiethaup (rechts) eingreifen können. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Nachverpflichtung bis 31. Januar möglich Winter-Transfer: VfL Osnabrück sucht zentralen Defensiv-Allrounder Von Harald Pistorius | 03.01.2023, 19:16 Uhr

Holt der VfL Osnabrück noch einen neuen Spieler? Die Diskussion in der Transferperiode II, die bis zum 31. Januar 2023 läuft, ist nicht so heiß wie in den vergangenen Jahren. Aber es zeichnet sich eine Priorität ab, auf welcher Position eine Verstärkung willkommen wäre.