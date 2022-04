Einer der Besten: Sven Köhler hier im Duell um den Ball mit Tom Zimmerschied. FOTO: osnapix / Titgemeyer Einzelkritik nach dem 3:3 des VfL Osnabrück in Halle Opoku sammelt Scorerpunkte, Trapps Ausfall wiegt schwer und | 20.04.2022, 21:38 Uhr Von Harald Pistorius Susanne Fetter | 20.04.2022, 21:38 Uhr

Der VfL Osnabrück bleibt auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen. Dennoch überwog die Enttäuschung nach dem 3:3 beim Halleschen FC in der 3. Fußball-Liga. Die VfL-Profis in der Einzelkritik.