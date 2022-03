Dieser Sieg macht Freude: (von links) Ba-Muaka Simakala, Aaron Opoku und Omar Traoré. FOTO: osnapix Vor dem nächsten Top-Spiel 3:1 - ein VfL Osnabrück mit Nehmer- und Tanz-Qualitäten und | 20.03.2022, 20:06 Uhr Von Stefan Alberti Johannes Kapitza | 20.03.2022, 20:06 Uhr

Es ist die Zeit, in der vermehrt der Rest der Saison in der 3. Fußball-Liga am Tabellenrechner durchgespielt wird. Und wenn es um die Aufstiegsplätze geht, dann darf sich der VfL Osnabrück nach dem 3:1 gegen Viktoria Berlin weiter zum Kreis der Anwärter zählen.