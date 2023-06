Die DFL stellt ihren Bundesligisten einige Aufgaben, um die Lizenz zu erfüllen. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Frauenfußball als Auflage der DFL Warum der VfL Osnabrück offenbar bald mit der TSG Burg Gretesch kooperiert Von Susanne Fetter | 16.06.2023, 12:00 Uhr

Mit dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga ist der VfL Osnabrück wieder unter dem Dach der Deutschen Fußball-Liga und muss deren Kriterien im Lizenzierungsverfahren erfüllen. Unter anderem benötigt der Verein eine Frauen- und Mädchenmannschaft. So will der VfL die Anforderung erfüllen.