Das bislang einzige Pflichtspiel des VfL in Elversberg: Im April 2014 glichen Nicolas Feldhahn (Mitte) und Pascal Testroet zwei zwischenzeitliche Führungen der SV Elversberg um den Ex-Osnabrücker Ricky Pinheiro (rechts) zum 2:2-Endstand aus. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Zu Gast in Elversberg VfL Osnabrück: Beste Zeit für den ersten Auswärtssieg Von Benjamin Kraus | 21.10.2022, 17:50 Uhr

In 12 Spielen 13 Tore mehr geschossen und dabei mehr als doppelt so viele Punkte geholt: Geht man nach den Zahlen, ist die SV Elversberg an diesem Samstag (14 Uhr, Arena an der Kaiserlinde) in der 3. Liga. gegen den VfL Osnabrück klarer Favorit. Aber es gibt auch Faktoren, die dem VfL Mut machen dürfen vor dem schwierigen Auftritt beim Tabellenführer.