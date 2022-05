Überwunden: VfL-Torhüter Philipp Kühn sitzt enttäuscht am Boden. FOTO: Helmut Kemme Abschied von Klaas und Meyer, Preis für Köhler 1:5 – VfL ist ohne Chance gegen Meister Magdeburg und verpasst Platz vier und | 14.05.2022, 15:21 Uhr | Von Susanne Fetter Stefan Alberti | 14.05.2022, 15:21 Uhr | 2 Leserkommentare

Der Meister war am Ende einfach eine Nummer zu groß für den VfL Osnabrück. Am letzten Spieltag der Saison kassierten die Lila-Weißen 15 387 Zuschauern eine bittere 1:5-Klatsche gegen den FC Magdeburg. Platz vier in der 3. Fußball-Liga wurde so nicht mehr erreicht – auch weil 1860 München gegen Dortmund gewann. Bis zur Halbzeit hatten die Osnabrücker gut mitgehalten, danach aber war der Meister zu stark.