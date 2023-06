Spricht an der Uni: VfL-Geschäftsführer Michael Welling. Foto: osnapix / Titgemeyer up-down up-down Vortrag von Geschäftsführer Welling VfL Osnabrück: „Auswärtsspiel“ an der Universität Von Sportredaktion | 12.06.2023, 21:30 Uhr

Die Mannschaft des VfL Osnabrück befindet sich nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga in der Sommerpause. Und dennoch steht bereits das erste „Auswärtsspiel“ an. VfL-Geschäftsführer Michael Welling hält einen Vortrag an der Universität Osnabrück.