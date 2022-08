Übergangschef Tim Danneberg und Danilo de Souza beim Training. FOTO: Helmut Kemme up-down up-down Welling: Lockerer Spruch bezog sich nicht auf Schernings Wechsel VfL Osnabrück: Danneberg in Wiesbaden als Chef an der Linie Von Susanne Fetter | 20.08.2022, 04:30 Uhr

Auch am Tag vor dem Spiel des VfL Osnabrück beim SV Wehen Wiesbaden an diesem Samstag (14 Uhr) ist der Wechsel von Trainer Daniel Scherning zu Arminia Bielefeld weiter ein Thema beim Fußball-Drittligisten. Vorübergehend heißt der Chef an der Seitenlinie Tim Danneberg.