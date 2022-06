VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh FOTO: Helmut Kemme VfL-Sportdirektor im Interview Shapourzadeh: Ich weiß auch, wie man auf den Tisch haut Von Susanne Fetter | 01.06.2022, 17:29 Uhr | 1 Leserkommentar

Vor einem Jahr trat Amir Shapourzadeh das Amt des Sportdirektors beim VfL an. Jetzt geht er mit den Osnabrückern in die zweite Saison in der 3. Fußball-Liga. Im Interview spricht der 39-jährige Ex-Profi über die Kaderplanung und verrät, dass es zwischen ihm und Trainer Daniel Scherning auch mal krachen kann.