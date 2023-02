„Wenn wir das nicht geschafft hätten, wäre der Verein abgestürzt...“ Lothar Gans - hier in der entscheidenden Phase des Elfmeterschießens gegen Union Berlin - führte den VfL in der Saison 1999/00 als Manager und Interimstrainer zurück in die 2. Bundesliga. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Zum 70. Geburtstag von VfL-Legende Lothar Gans „Etwas anderes als den VfL Osnabrück konnte ich mir nie vorstellen“ Von Harald Pistorius | 17.02.2023, 06:00 Uhr

Heute ist er wieder, was er als Jugendlicher war: Fan des VfL, Stammgast an der Bremer Brücke. Für Lothar Gans hat sich der Kreis seit seinem Abschied aus dem Amt geschlossen. Dazwischen lagen neun Jahre als Profi in der 2. Liga und unglaubliche 23 Jahre als Manager des VfL Osnabrück. An diesem Freitag feiert „Mister VfL“ seinen 70. Geburtstag.