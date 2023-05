Ein einmaliges Dokument: Luftbild vom Platzsturm an der Bremer Brücke. Foto: osnapix / Titgemeyer up-down up-down Kommentar zum Aufstieg des VfL Osnabrück Das kann der Beginn einer Ära sein, wenn... Meinung – Harald Pistorius | 28.05.2023, 13:13 Uhr

Endstation Sehnsucht: Zum siebten Mal nach 1985, 2000, 2003, 2007, 2010 und 2019 hat sich der VfL Osnabrück den Traum vom Aufstieg in die 2. Bundesliga erfüllt. Unser Kommentator sieht Anzeichen dafür, dass dieser Tag der Anfang einer Ära sein kann, in der sich der VfL in der 2. Liga etablieren kann.