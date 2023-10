Der nächste VfL-Gegner: SV Wehen Wiesbaden Der Dauerrivale des VfL Osnabrück kommt zum 29. Duell seit 2007 Von Matthias Schlenger | 19.10.2023, 18:01 Uhr Die Geschichte der Fußball-Duelle zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem VfL begann am 17. August 2007. Damals trafen sich die beiden Co-Aufsteiger in der Frankfurter Arena, die übergangsweise Heimspielstätte des SVWW war. 4500 sahen das 1:1 am zweiten Spieltag der 2. Bundesliga. Foto: Imago/Huebner up-down up-down

Kaum eine Saison – genauer gesagt: nur zwei von 17 - sind seit 2007 vergangen, in denen der SV Wehen Wiesbaden und der VfL Osnabrück nicht aufeinandertrafen. Im Sommer 2023 stiegen die beiden Dauerrivalen zum dritten Mal nach 2007 und 2019 gemeinsam in die 2. Bundesliga auf. Am Samstag (13 Uhr) steigt das 29. Duell - gegen keinen anderen Club spielte der VfL in dieser Zeit so häufig.