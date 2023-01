Seit drei Jahren begeistert und informiert das „Brückengeflüster“, der NOZ-Podcast zum VfL Osnabrück, jeden Monat mehrere Tausend Fans des lila-weißen Kosmos. Hinter dem Recherchieren, Aufnehmen und Produzieren dieses wöchentlichen Formats steckt eine Vielzahl an Kollegen. Um das Angebot der Sportredaktion auch weiterhin zuverlässig aufrechterhalten zu können, ist der Podcast Teil des kompakten VfL-Abos.

Was bekommst du mit dem VfL-Abo?

Ab sofort erhälst du das digitale Fan-Abo für ein komplettes Jahr zum Preis von 18,99 €. Alle Infos und wie du das Abo bekommst, erfährst du unter meine.noz.de/angebote/vfl-jahresabo.

Nach der Laufzeit von einem Jahr zahlst du 4,99 € monatlich. Das Abo ist dann auch monatlich kündbar.

Mit dem digitalen VfL-Fan-Abo bekommst du alle Vereinsinfos und Neuigkeiten, spannende Live-Übertragungen, Spielberichte, Analysen, Videos, Spielerporträts und eben auch den Podcast „Brückengeflüster“ in voller Länge gebündelt in einem News-Paket.

Streaming-Dienste wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon oder auch Youtube werden vor diesem Hintergrund dagegen mit gekürzten Folgen beliefert.

Abonnenten haben Chance auf VIP-Tickets

Unter allen Abonnenten, die bis zum 19. Februar ein VfL-Jahresabos abschließen, verlosen wir dreimal zwei VIP-Logentickets inklusive Stadionführung sowie noch einmal zwölf mal zwei Sitzplatzkarten, ebenfalls mit Stadionführung. Beide Gewinnmöglichkeiten gelten für das Spiel gegen den VfB Oldenburg am 11. März 2023. Alle Details zu den Teilnahmebedingungen liest Du hier.

Den Podcast „Brückengeflüster“ kannst du mit Abschluss des VfL-Abos oder einem anderen Digital-Abo der NOZ exklusiv in voller Länge auf noz.de/brueckengefluester hören.

Das erwartet dich im Podcast „Brückengeflüster“

Wie tickt der neue VfL-Cheftrainer Tobias Schweinsteiger? Mit welchen Transfers will Sportchef Amir Shapourzadeh die Lila-Weißen an die Tabellenspitze bringen? Welche Pläne hat Geschäftsführer Michael Welling für die Bremer Brücke? Was bewegt die Osnabrücker Fans? Und wie blicken sowohl VfL-Legenden als auch der aktuelle Kader auf die Saison in der 3. Liga?

Die Antworten auf diese und wöchentlich neue spannende Fragen rund um den VfL Osnabrück haben seit Juli 2019 die Redakteure der NOZ-Sportredaktion – und zwar zum Anhören im VfL-Podcast „Brückengeflüster“! Aufgenommen wird im hauseigenen Podcaststudio der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Die Macher des Podcasts

Unsere VfL-Reporter: Harald Pistorius (vorne), Susanne Fetter, Stefan Alberti, Johannes Kapitza und Benjamin Kraus. Foto: Helmut Kemme

Jeden Dienstag geht eine neue Episode online: immer ganz nah dran am Liga-Geschehen, immer top aktuell, garniert mit historischen Hintergrundinfos aber auch gerne mit einem Augenzwinkern - Harald Pistorius, Susanne Fetter, Stefan Alberti, Johannes Kapitza und Benjamin Kraus fühlen den Protagonisten des Vereins und der Fan-Szene auf den Zahn. Von Ex-Cheftrainern wie Daniel Thioune und Joe Enochs, die auf ihre Zeit beim VfL Osnabrück zurückblicken und ihre privaten Erinnerungen teilen, über VfL-Fans, die ihrem Verein auch in Zeiten der Corona-Pandemie die Treue gehalten haben, bis hin zu Ex-VfLern wie Addy Menga, Ansgar Brinkmann oder Christian Claaßen, die im Interview so manche launige Anekdote auspacken. Beim „Brückengeflüster“ kommen alle zu Wort, denen der VfL am Herzen liegt.

Hier findest du das „Brückengeflüster“

Der VfL-Podcast „Brückengeflüster“ erscheint wöchentlich dienstags ab 18 Uhr. Abweichungen auf den Montag oder Mittwoch können je nach Spiel- und Trainingsplan entstehen. Wer immer up-to-date sein möchte, kann das „Brückengeflüster“ außerdem bei Instagram abonnieren. Dort warten auf die User spannende Zusatzinfos, Gewinnspiele und die Möglichkeit selbst Fragen an die Podcast-Gäste zu richten. Die jeweils neue Folge sowie alle bisherigen hören Sie im Internet unter www.noz.de/brueckengefluester, in der noz Premium App, sowie auf unserem Youtube-Kanal „Brückengeflüster“. Außerdem findest du den Podcast auf allen gängigen Streamingplattformen. Dazu gehören Spotify, Google Podcast und Apple Podcast. Wer Feedback, Anregungen und Wünsche an das Podcast-Team schicken möchte, kann das unter audio@noz-digital.de tun.