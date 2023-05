Trost vom Trainer: Tobias Schweinsteiger nach dem 2:2 gegen den SV Meppen mit Oliver Wähling. Foto: IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer up-down up-down Der VfL Osnabrück nach dem 2:2 gegen Meppen Das Versprechen von Tobias Schweinsteiger: Wir lassen uns nicht abschütteln Von Harald Pistorius | 15.05.2023, 07:00 Uhr

Die Enttäuschung war groß, auf dem Rasen und auf den Rängen. Aber der VfL Osnabrück glaubt noch an seine Chance und will am Pfingstsamstag im letzten Spiel gegen Borussia Dortmund II noch im Aufstiegsrennen sein. Dass es gegen den SV Meppen nur zu einem 2:2 reichte, lag auch an zwei lila-weißen Aufstiegshelden.