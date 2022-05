VFL Osnabrück vs.1.FC Magdeburg FOTO: Helmut Kemme Klaas: Wollten „Rollo“ einen schöneren Abschied bereiten Das 1:5 des VfL gegen Magdeburg ist ein Abschluss mit fadem Beigeschmack Von Susanne Fetter | 15.05.2022, 19:52 Uhr

Am Ende standen noch einmal alle Fans auf und spendeten Applaus. Verdient hatte ihn sich die Mannschaft nicht mit ihrem desaströsen Auftritt beim 1:5 (1:1) gegen den 1. FC Magdeburg. Der Meister zeigte an diesem Samstag an der Bremer Brücke, wieso er zu Recht die 3. Fußball-Liga nach oben verlässt und weshalb es dem VfL am Ende nicht gelang, zumindest das Ziel Teilnahme am DFB-Pokal noch zu erreichen.