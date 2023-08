Das sagt der Ex-VfLer über sein Debüt Omar Traoré ist der siebte Osnabrücker in der Bundesliga - das waren seine Vorgänger Von Harald Pistorius | 21.08.2023, 16:22 Uhr Eingewechselt in der 32. Minute: Omar Traoré (links) bei seinem Bundesliga-Debüt für den 1. FC Heidenheim im Zweikampf mit dem Wolfsburger Jonas Wind. Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down

Es war ein Debüt aus der kalten Hose: Schneller als erwartet und von einem Moment auf den anderen kam Omar Haktab Traoré zu seinem ersten Einsatz in der Fußball-Bundesliga. Der Ex-Profi des VfL ist der siebte gebürtige Osnabrücker in der Eliteklasse - was Traoré zum Einstand sagte und wer die anderen sechs sind.