Hut ab vor der Mannschaft, die am Samstag physisch viel investierte - auch nach den Spielen: Trainer Tobias Schweinsteiger. Foto: Helmut Kemme up-down up-down „Wir werden die Jungs hart rannehmen“ Das plant Tobias Schweinsteiger für das Trainingslager in Ankum Von Harald Pistorius | 09.07.2023, 20:05 Uhr

Zur Begrüßung gab es einen Barbecue-Abend mit Partnerinnen und Kindern - doch Trainer Tobias Schweinsteiger lässt keine Zweifel daran, um was es im Trainingslager in Ankum in dieser Woche ab Montag geht.