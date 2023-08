Ex-VfL Osnabrück - von Odense bis Lohne Traoré mit Startelf-Debüt, Tigges mit kleinem Comeback und Farrona Pulido in Topform Von Harald Pistorius | 28.08.2023, 11:28 Uhr Eine Woche nach der Premiere gab Omar Traoré im Team von Trainer Frank Schmidt sein Startelf-Debüt in der Bundesliga. Foto: IMAGO/Michael Weber up-down up-down

Was sagt Omar Traoré zu seinem Bundesliga-Startelf-Debüt? Wie weit ist Steffen Tigges auf dem Weg zum Comeback? Neues von den Ex-VfLern - unter anderem von den beiden, die in der 3. Liga auf einem Höhenflug sind. Und welcher frühere VfL-Trainer sein Team mit einem Ex-VfL-Torjäger verstärken will.