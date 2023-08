„Ich kann ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, was passiert ist. Ich sehe den Einwurf der Rostocker kommen und kriege dann direkt einen Stoß ins Gesicht“, sagte Kunze über die Szene in der 62. Minute der Partie in Rostock, die ihn zu Boden brachte: Stoß war noch harmlos formuliert: Kunze musste einen Kopftreffer von der Unterkante des Ellenbogens eines mit Wucht in ihn hineingesprungenen Rostockers einstecken - ein glasklar gelbwürdiges Vergehen, das Schiedsrichter Patrick Schwengers aber nicht ahndete. „Und das, obwohl er mir auf dem Platz noch gesagt hat, dass das ein klares Foulspiel war. Umso mehr habe ich mich gewundert, dass er danach Einwurf für Rostock gegeben hat - und daraus entsteht das Gegentor“, ärgerte sich Kunze, dessen offene Wunde später mit zwei Stichen genäht werden musste.

Umstrittener Elfmeterpfiff in Unterzahl

Der 25-Jährige durfte nicht mithelfen, das 1:2 zu verhindern, weil er stark blutend an der Seitenlinie behandelt werden musste, ehe klar war, dass er ausgewechselt werden muss. Nicht nur die Unterzahl war ein Nachteil für den VfL, sondern auch die Spielfortsetzung: Hätte der VfL den fälligen Freistoß erhalten, wäre es sicher leichter gewesen, in zunächst eigenem Ballbesitz die Rostocker vom eigenen Tor wegzuhalten. So stand man direkt unter Druck und etwas unsortiert, sodass Rostocks Kai Pröger im Strafraum freistehend den Ball annehmen konnte, ehe er diesen aus weniger als einem Meter Distanz Osnabrücks Verteidiger Maxwell Gyamfi an die Hand lupfte.

„Schon anders“, nannte Dave Gnaase hinterher die aktuelle Auslegung der Handspiel-Regel, „sehr speziell“ bezeichnete diese Erik Engelhardt und ergänzte: „Die Schiris wissen wahrscheinlich aktuell selbst nicht genau, was sie pfeifen sollen.“ Einig waren sich die beiden VfL-Spieler mit guter, auffälliger Leistung in der Bewertung jener Szene: Muss man nicht geben. Ob Video-Referee Daniel Siebert den Strafstoß nachträglich per Intervention gegeben hätte, erscheint mit Blick auf die Bewegtbilder eher unwahrscheinlich, bleibt aber spekulativ. Denn Schwengers pfiff, im Gegensatz zur Kunze-Szene direkt zuvor, sofort - was VfL-Trainer Tobias Schweinsteiger hinterher nicht nur mit Blick auf diese Szene deutlich kritisierte - und zeigte auf den Punkt. Video-Referee Siebert sah offenbar keinen Anlass, diese Entscheidung zu ändern.

Zustände wie beim Hockey?

Für einen Elfmeterpfiff spricht vielleicht neben der Berührung die Tatsache, dass Gyamfi in jenem Moment seine Hände vom eigenen Oberkörper entfernt. Dagegen spricht, dass der VfL-Kapitän dies sicher nicht in der Absicht tat, den Ball mit der Hand bewusst aufzuhalten, sondern um den Sprint zu starten für das absehbare Laufduell mit Pröger um den Richtung Tor angelupften Ball. Zudem stellt sich die Frage, ob man angesichts der aktuellen Handspiel-Auslegung nicht solche Lupfer gegen Hände im Strafraum als taktisches Mitel für Stürmer provoziert, wenn man inflationär solche Elfmeter gibt wie aktuell - ähnlich wie beim Hockey, wo Stürmer im Schusskreis oft gar nicht mehr den Torbschluss suchen, sondern den Ball gegen den Fuß eines Verteidigers spielen, um eine Strafecke herauszuholen. Der Attraktivitiät des Fußballspiels wäre dies sicher nicht zuträglich.

Mehr Informationen: Weitere Stimmen zum Spiel größer als Größer als Zeichen Erik Engelhardt (VfL-Stürmer, spielte von 2019 bis 2021 für Hansa Rostock): Meine Rückkehr war besonders: Ich habe glaube ich ja noch nie von Anfang an im so gut wie ausverkauften Ostseestadion gespielt. Ich habe viele bekannte Gesichter gesehen und bin sehr herzlich von allen begrüßt worden, es gab kein Nachgetrete irgendeiner Art, das war schön. Am Ende sind wir enttäuscht, dass wir für unseren großen Aufwand nicht belohnt worden sind. Chancen hatten wir genug, in der ersten Halbzeit waren wir mindestens auf Augenhöhe, am Ende haben wir richtig gut Druck gemacht. Wir brauchen mehr Abgeklärtheit, aber wir lernen jeden Tag dazu und müssen jetzt die Köpfe oben behalten. Gegen Elversberg zu Hause müssen wir jetzt dreifach punkten, notfalls gerne auch mal dreckig, wenn es nicht klappt, schön zu spielen. Christian Conteh (VfL-Flügelflitzer mit Startelf-Premiere): Wir sind gut ins Spiel gekommen, kriegen dann ein blödes Gegentor, haben dann aber gut Druck erzeugt und das 1:1 gemacht. Danach haben wir uns gut gefühlt auf dem Platz - schade, dass es dann diesen Elfmeter gab, meiner Meinung nach war das keiner. So ist Fußball manchmal - wir gehen gerade durch eine schwere Phase, müssen aber positiv bleiben. Für mich persönlich ist wichtig, das ich die Mannschaft weiter kennenlerne und das System, was der Trainer von mir sehen will - ich bin ja erst seit zwei Monaten hier. Ich denke heute war ein guter Schritt nach vorn, aber ich muss jeden Tag weiterarbeiten.

Bitter war zudem, dass VfL-Torhüter Lennart Grill den durchaus platziert und scharf geschossenen Strafstoß von Pröger sogar noch abwehren und mit einer starken Reaktion plus Sprung an den Pfosten lenken konnte - aber nicht mehr um diesen herum. So bekam Pröger durch den Abpraller die Chance zum Nachschuss - und traf zum entscheidenden 2:1. In der Entstehung dieses Tores kulminierte somit zu gleicher Zeit, wieso es an diesem Tag für den VfL nicht für Zählbares reichte: Unausgewogene Schiedsrichter-Entscheidungen, eklatant fehlendes Matchglück - aber eben auch eigene Fehler mit Blick auf den freien Pröger im Strafraum vor dem Handspiel.

Foul an Kunze vor dem ersten Gegentor?

Beim ersten Gegentor war das Verhältnis der Dinge etwas anders: Mit Kunzes Ballverlust, dem bei Weitem nicht optimalen Zweikampfverhalten von Gyamfi und Niklas Wiemann gegen den flinken und trickreichen Juan José Perea trotz Überzahl sowie der zu krassen Öffnung des kurzen Ecks durch Keeper Lennart Grill war die eigene Fehlerkette hier doch deutlich größer. Dennoch: „Beim Versuch, auszuholen, spüre ich einen Kontakt von hinten. Deshalb ziehe ich den Pass dann nicht voll durch“, erklärte Kunze hinterher den Ballverlust. Die bisher verfügbaren TV-Bilder der Szene aus zwei Perspektiven lassen keine finale Bewertung zu, ob der Video-Referee, der die Szene prüfte, wegen Foulspiels hätte intervenieren müssen - und zwar, weil bei beiden Kamera-Perspektiven Referee Schwengers im entscheidenden Moment den Blick versperrte: Er stand im Weg. Irgendwie bezeichnend für einen gebrauchten VfL-Tag.

